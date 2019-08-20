Элементы для умного дома от IKEA

В IKEA также сообщили, что это крупнейший проект, на котором намерена сфокусироваться компания с момента запуска детской линейки товаров. И, хотя сотрудничество с Sonos является для IKEA важным этапом, производитель мебели не намерен ограничивать рамки сотрудничества партнерством с одним разработчиком умной электроники.В июне производитель провёл ребрендинг приложения Home smart app, ранее предназначенного преимущественно для управления смарт-лампами Tradfri. В ходе презентации, посвящённой колонкам Symfonisk, представитель компании сообщил, что теперь приложение, превратится в центральный узел управления умным домом.Первые попытки компании включиться в перспективный бизнес умных устройств датируются 2012 годом. Тогда IKEA уделила внимание на создании беспроводных зарядок и умного освещения. С тех пор компания начала выпускать беспроводные зарядки, интегрируемые в мебель, комбинированные светильники/зарядки и, наконец, договорилась о сотрудничестве с компанией Sonos для выпуска умных беспроводных колонок Symfonisk.