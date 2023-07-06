Elgato готовится запустить магазин приложений для Stream Deck

Генеральный директор компании Elgato, Джулиан Фест, официально заявил, что платный магазин приложений Stream Deck будет запущен в конце этого года. «Мы запустим платформу, где люди смогут распространять платные продукты, будь то плагины, профили, пакеты иконок — всё, что связано со Stream Deck», — заявил он журналистам. Стоит отметить, что у компании Elgato, принадлежащей компании Corsair, уже есть магазин программного обеспечения, но там нельзя ничего купить или продать — на данный момент это просто хранилище плагинов и пакетов иконок, которые можно бесплатно скачать. Те, кто хотел начать бизнес на основе программного обеспечения для Stream Deck, должны были поддерживать свои собственные веб-сайты и собирать платежи самостоятельно.

«Мы хотим предоставить создателям платформу для монетизации их продуктов, если они этого захотят. Это, вероятно, следующее большое направление для Stream Deck в качестве платформы — дать людям возможность превратить то, что они создают, в малый бизнес». К сожалению, пока что представители компании ничего не говорят о проценте, который будет забирать платформа с каждого платежа, а также о модерации контента на данной площадке. Но, вероятно, это всё же будет пользоваться спросом, потому что многие пользователи используют данный гаджет не только для стримов, но и банально для работы и выполнения рутинных задач. Так что будем ждать официального запуска и тогда можно будет говорить более предметно о преимуществах официального решения.