Энтузиаст создал тонкую версию PlayStation 5 из меди

PS5 — это гигантская консоль, самая большая в современной истории, и YouTube-блогер создал «тонкую» модель PS5, толщина которой немного превышает толщину пластиковых корпусов, в которых находятся игры для PS5. Мэтт Перкс, известный на YouTube как DIY Perks, потратил немало времени и усилий на создание PS5 «Slim», размер которой уменьшился с почти четырех дюймов до чуть меньше дюйма. В результате получилась тонкая медная консоль, содержащая ключевые компоненты PS5, а также довольно большой внешний блок питания и система охлаждения, которые можно спрятать. Большая часть толщины PS5 приходится на охлаждающий радиатор и блок питания, поэтому DIY Perks переместил их в длинный внешний блок, чтобы сделать реальную консоль гораздо более привлекательной на верхней части подставки для телевизора.

Индивидуальная система водяного охлаждения заменяет существующее решение для охлаждения PS5 и использует медные листы для направления воды на процессор. Это защитное покрытие также включает в себя несколько тепловых мостов, которые помогают охлаждать такие компоненты, как SSD и схемы питания, которые подключены к материнской плате PS5. Возможно, неудивительно, что это специальное решение для охлаждения также приводит к некоторым улучшениям температуры для PS5. DIY Perks замерил значительное улучшение температуры ОЗУ и встроенной памяти и отмечает, что температуру можно еще больше снизить с помощью еще большего внешнего блока охлаждения.