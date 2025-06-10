Энтузиасты создали переходник на SSD для Nintendo Switch 2

По информации западных инсайдеров, на данный момент независимой командой разрабатывается адаптер с открытым исходным кодом для Nintendo Switch 2, который преобразует MicroSD Express в M.2, потенциально позволяя пользователям получить больше места для хранения данных по более низкой цене. GitHub-проект, запущенный на этой неделе, предоставил первую информацию о процессе, показав, что такой адаптер возможен благодаря тому, что слот MicroSD Express консоли поддерживает стандарт SD Express 7.1, который обеспечивает интерфейс PCIe Gen3 x1 и использует протокол NVMe для связи. Таким образом, адаптер сопоставляет PCIe x1 из слота MicroSD Express Switch 2 со стандартным M.2 2230 NVMe SSD, и никакого преобразования протокола не требуется, поскольку хост-контроллер Nintendo Switch 2 обрабатывает все самостоятельно.

В настоящее время разработка проекта, похоже, идёт гладко, и команда активно разрабатывает макет печатной платы и проводит тестирование. Хотя адаптер теоретически должен работать без проблем, команда предупреждает о возможности проблем с питанием, связанных с энергопотреблением M.2 SSD, которое может превышать возможности Nintendo Switch 2, поэтому добавлен базовый фильтр питания для надёжного соединения. Тем не менее рекомендуется использовать только низковольтные M.2 2230 NVMe накопители и не пытаться использовать адаптер со старыми слотами MicroSD. Главное, чтобы этот проект не прикрыла сама компания Nintendo.