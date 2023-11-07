Epic Games Store до сих пор не приносит прибыли

Цифровой магазин видеоигр Epic Games Store официально отметит свой пятилетний юбилей в начале декабря, и хотя ожесточённые дискуссии и судебные разбирательства вокруг этого магазина утихли, это ещё не означает, что он на деле является успешным. Вчера глава Epic Games Store Стив Аллисон выступил свидетелем в суде против компании Google и признал, что магазин Epic Games Store всё ещё не приносит прибыли. На данный момент Аллисон говорит, что основная цель — это по-прежнему увеличение числа пользователей магазина, а не получение больших прибылей (или прибыли вообще). Это очень важное заявление, потому что ещё в 2021 году, во время юридической схватки Epic Games с Apple, глава компании Тим Свини признал, что Epic Games Store теряет до 300 миллионов долларов в год, но предсказал, что к 2023 году цифровая платформа станет прибыльной.

Но, вероятно, этого не произойдёт в ближайшем будущем. Всё же у Steam слишком большая база геймеров, которую сложно переманить в цифровой магазин, который до сих пор на самом деле не готов на 100%. Многих функций в Epic Games Store просто нет — они только разрабатываются, так как основные ресурсы компания тратит на привлечение интересных релизов и создание эксклюзивов для платформы. Но когда ты теряешь по 300 миллионов долларов в год в течение пяти лет, не получая при этом существенной прибыли, то рано или поздно могут возникнуть вопросы о закрытии площадки, например. И что тогда будут делать пользователи, которые купили игры?