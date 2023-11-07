Epic Games Store до сих пор не приносит прибыли

Цифровой магазин видеоигр Epic Games Store официально отметит свой пятилетний юбилей в начале декабря, и хотя ожесточённые дискуссии и судебные разбирательства вокруг этого магазина утихли, это ещё не означает, что он на деле является успешным. Вчера глава Epic Games Store Стив Аллисон выступил свидетелем в суде против компании Google и признал, что магазин Epic Games Store всё ещё не приносит прибыли. На данный момент Аллисон говорит, что основная цель — это по-прежнему увеличение числа пользователей магазина, а не получение больших прибылей (или прибыли вообще). Это очень важное заявление, потому что ещё в 2021 году, во время юридической схватки Epic Games с Apple, глава компании Тим Свини признал, что Epic Games Store теряет до 300 миллионов долларов в год, но предсказал, что к 2023 году цифровая платформа станет прибыльной.

Но, вероятно, этого не произойдёт в ближайшем будущем. Всё же у Steam слишком большая база геймеров, которую сложно переманить в цифровой магазин, который до сих пор на самом деле не готов на 100%. Многих функций в Epic Games Store просто нет — они только разрабатываются, так как основные ресурсы компания тратит на привлечение интересных релизов и создание эксклюзивов для платформы. Но когда ты теряешь по 300 миллионов долларов в год в течение пяти лет, не получая при этом существенной прибыли, то рано или поздно могут возникнуть вопросы о закрытии площадки, например. И что тогда будут делать пользователи, которые купили игры?
OpenAI купила разработчиков аналога Minecraft…
Компания OpenAI, которую все знаю по чат-боту ChatGPT, объявила о приобретении небольшой компании Global …
Появились первые скриншоты Hogwarts Legacy для Nintendo Swit…
Достаточно популярная видеоигра Hogwarts Legacy выходит на Nintendo Switch в следующем месяце, и релиз, н…
Cyber Citizen Shockman 2: A New Menace выйдет в свет 22 сент…
Сегодня независимый издатель Ratalaika Games совместно со студией Shinyuden официально сообщили о запуске…
В сети появились данные про торговый знак Grand Theft Auto V…
Вчера в интернете появились новости о том, что на сайте Австралийского государственного регулятора была з…
Разработчики поведали о деталях запуска Gedonia 2…
Олег Казаков, разработчик видеоигры Gedonia 2, первая часть которой успешно вышла в 2020 году и продалась…
Epic Games Store мотивирует разработчиков повышенной прибыль…
Сегодня появилась крайне интересная информация о платформе Epic Games Store, которая должна понравиться м…
Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox в этом году…
Существует большая группа геймеров, которые до сих пор не имели возможности ощутить радость от прохождени…
Grand Theft Auto 6 получит более реалистичные анимации…
Сегодня достаточно авторитетное иностранное издание заявило, что видеоигра Grand Theft Auto 6 будет предо…
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor