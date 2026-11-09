Epic Games Store появится на платформе SteamOS

Компания намерена обеспечить поддержку максимально возможного числа дистрибутивов Linux, включая Fedora, SteamOS, Cachy и Omarchy. Сейчас Epic Games проверяет различные форматы пакетов для распространения приложения, а возвращение AppImage запланировано на ноябрь. При этом подтверждение совместимости лаунчера со SteamOS ещё не означает, что Fortnite появится на этой платформе. Главным препятствием остаётся поддержка Easy Anti-Cheat Linux v2. Ранее, когда Epic Games объявила о работе над запуском Fortnite на Linux, компания пояснила, что Steam Deck не поддерживает необходимые для работы её решения EAC v2-функции. При этом разработчики уже ведут переговоры с Valve и рассчитывают устранить это ограничение в будущем, но официальных данных пока что по этому вопросу нет.