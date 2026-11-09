Epic Games Store появится на платформе SteamOS

В октябре компания Epic Games сообщила, что изучает возможность запуска Fortnite на SteamOS — операционной системе Valve на базе Linux. На тот момент Epic Games Launcher находился на стадии предварительного тестирования, однако SteamOS не значилась среди официально поддерживаемых дистрибутивов. Теперь директор по коммуникациям компании Джейк Джонс подтвердил совместимость лаунчера со SteamOS и несколькими другими версиями Linux в комментарии изданию GamingOnLinux. Отвечая на вопрос о замене загрузок в формате AppImage на пакеты .deb для Debian и Ubuntu, Джонс заявил, что новая версия Epic Games Launcher всё ещё находится на стадии предварительного тестирования.

Компания намерена обеспечить поддержку максимально возможного числа дистрибутивов Linux, включая Fedora, SteamOS, Cachy и Omarchy. Сейчас Epic Games проверяет различные форматы пакетов для распространения приложения, а возвращение AppImage запланировано на ноябрь. При этом подтверждение совместимости лаунчера со SteamOS ещё не означает, что Fortnite появится на этой платформе. Главным препятствием остаётся поддержка Easy Anti-Cheat Linux v2. Ранее, когда Epic Games объявила о работе над запуском Fortnite на Linux, компания пояснила, что Steam Deck не поддерживает необходимые для работы её решения EAC v2-функции. При этом разработчики уже ведут переговоры с Valve и рассчитывают устранить это ограничение в будущем, но официальных данных пока что по этому вопросу нет.