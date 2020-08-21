Epic Games Store раздает новые игры

Игровой магазин Epic Games Store дарит подписчиками две бесплатные игры Enter the Gungeon и God Trigger. Обе игры будут доступны до 27 августа, после чего их заменят другие игры. Enter the Gungeon - бродилка по подземельям ада, в котором группа неудачников стреляют, грабят, опрокидывают столы в поисках легендарного сокровища Оружелья.

God Trigger - безумная игра, в который игрок уничтожает врагов очень быстро. Игру сопровождают брызги крови и взрывы. Прорывайтесь сквозь каждую комнату. В арсенале игроки есть множество видов оружия. В игру можно играть как в одиночку, так и другом.