Epic Games добилась кроссплея от Sony

Разработчики невероятно популярной видеоигры Fortnite, компания Epic Games, совсем недавно хотела подать в суд на Sony из-за кроссплея Fortnite между всеми платформами. Об этом Тим Суини рассказал на весь мир в рамках текущего судебного процесса между Epic Games и Google. В рамках этого дела генеральный директор Epic Games выступил перед судьями и залом присяжных, чтобы свидетельствовать о позиции компании по отношению к открытым платформам и о том, на что в компании были готовы пойти ради полной поддержки кроссплея на PlayStation. Здесь стоит напомнить, что компания Sony на протяжении достаточно длительного времени не была большим поклонником кроссплея, пока в 2018 году не объявила, что разрешит поддержку кроссплея в Fortnite с Xbox One и Nintendo Switch.

Собственно, тогда Fortnite стала первой игрой, поддерживающей кроссплей между мобильными устройствами, ПК и всеми основными игровыми консолями. Правда, до этого ни одна игра не могла получить данное преимущество, так что геймеры должны быть очень благодарны Epic Games за её труд в этом направлении. При этом в самой Sony уверены, что кроссплей вредит пользовательскому опыту и из-за этого многие геймеры будут не довольны качеством игрового процесса. Это связано с тем, что на ПК есть возможность использовать мышку с клавиатурой, что в шутерах даёт преимущество в точности и скорости реакции. С другой стороны, это ещё и открывает дверь для читеров, которых на консолях нет, а вот на ПК — предостаточно.
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