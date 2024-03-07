Epic Games хочет вернуть аккаунт в App Store

Недавно компанию Epic Games лишили доступа к своему аккаунту разработчика в App Store, как раз когда Apple открыла iOS для альтернативных магазинов приложений в Европейском союзе в соответствии с требованиями Закона о цифровых рынках. Эта новость привлекла внимание регуляторов ЕС, которые теперь проводят расследование по поводу причин прекращения разработчикам Epic Games доступа к аккаунту. Представитель Европейской комиссии подтвердил изданию Reuters, что идёт расследование по DMA, в рамках которого Apple должна будет подробно описать свои действия и причины прекращения доступа к аккаунту разработчика Epic Games.

Стоит напомнить, что компании Apple и Epic Games имеют долгую и сложную историю, которая началась более десяти лет назад, когда компании тесно сотрудничали, и Unreal Engine 3 дебютировал на мобильных устройствах iOS в 2010 году. Epic и её дочерние компании продолжали разрабатывать хитовые игры для iOS, а затем и игры для Apple Arcade, но главной причиной недавних споров стала игра Fortnite. В 2020 году компания Apple удалила популярную игру из App Store за нарушение своих политик и разрешение пользователям обходить платёжную систему Apple. Теперь обе компании стараются победить в суде и вкладывают в это безумные ресурсы, так что надеяться на скорейшее решение этой проблемы явно не стоит. Другое дело, что теперь у пользователей из ЕС есть хотя бы надежда получить доступ к любимой игре, когда она будет официально представлена на сторонних площадках.
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