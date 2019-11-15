Epic Games запускает новую мобильную игру Battle Breakers

Студия Epic Games, объявила, что их новая бесплатная мобильная игра Battle Breakers, теперь доступна для Android и iOS.

Battle Breakers — героический баттлер с элементами RPG, где игроки спасают волшебное королевство, которое захватили космические монстры. Игроки могут собирать величайших героев мира, специализирующихся на так называемых техномагических кристаллах, и собрать команду супер-воинов. Разработчики обещают, что игроки смогут исследовать более 1000 подземелий через вулканы, леса, ледники и многое другое. Также в игре будут эпические драки, где игроки должны использовать массивные атаки и специальные способности, чтобы уничтожать больших боссов и разбивать легионы монстров.

Игроки Battle Breakers могут беспрепятственно следить за ходом игры на мобильных устройствах и ПК, так как игра теперь доступна на обеих платформах.