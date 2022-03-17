Epson выпустила новый лазерный проектор LS11000 4K PRO-UHD

Сегодня Epson представлил свой самый совершенный проектор для домашних кинотеатров — Epson Home Cinema LS11000 4K PRO-UHD 1 Laser Projector. Домашний кинотеатр LS11000 превращает практически любую комнату в непревзойденный кинотеатр 4K HDR и использует самую передовую на сегодняшний день технологию обработки видео от Epson. Оснащенный совершенно новым источником света Laser Array и новой технологией Precision Shift Glass Plate, проектор LS11000 отображает на экране полное изображение с разрешением 8,29 миллиона пикселей для исключительно четкого изображения с невероятной яркостью и точностью цветопередачи.

Лазерный проектор Epson Home Cinema LS11000 4K PRO-UHD будет доступен в конце марта в интернет-магазине Epson. На проектор LS11000 распространяется гарантия и поддержка мирового класса от Epson, включая стандартную двухлетнюю ограниченную гарантию с полной заменой устройства в течение двух рабочих дней, включая бесплатную доставку и бесплатную техническую поддержку.

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