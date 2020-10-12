Европейские Ryzen 5000 окажутся дороже американских

Во время презентации чипов Ryzen 5000 компания AMD объявила, что шестиядерный процессор Ryzen 5 5600X будет стоить 300 долларов, 8-ядерный Ryzen 7 5800X – 450 долларов, 12-ядерный Ryzen 9 5900X – 550 долларов, а 16-ядерный Ryzen 9 5950X – 800 долларов. Однако это были американские цены, а европейские стали известны сегодня. Итак, за Ryzen 9 5950X попросят 830-850 евро, Ryzen 9 5900X будет стоить 570-580 евро, Ryzen 7 5800X обойдется в 470-480 евро, а за Ryzen 5 5600X придется заплатить 313-320 евро. Более высокая цена в Европе обусловлена налогами и курсом евро. Старт продаж процессоров Ryzen 5000 запланирован на 5 ноября.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen 5 5600X
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