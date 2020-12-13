Exynos 2100 будет потреблять меньше энергии, чем Exynos 990

Новый флагманский процессор Exynos 2100 от Samsung будет более энергоэффективным и обеспечит значительно более продолжительное время автономной работы, чем прошлый Exynos 990.

Смартфон Galaxy S20 Ultra оснащенный Exynos 990, потреблял 55 процентов батареи во время тестового проекта, а вот Galaxy S21 Ultra с Exynos 2100 потерял только 22 процента в аналогичном тесте. В Exynos 990 представляет собой процессор 7 нм технологии, в то время как Exynos 2100 будет построен по 5 нм.

Процессор Exynos 2100 будет использоваться в высокопроизводительных смартфонах Samsung. Компания Samsung, возможно действительно осознал недостатки своих процессоров и внес значительные улучшения и модификации в свой последний чип на этот раз.