Exynos 2200 официально представлен с графическим процессором Xclipse 920 на базе RDNA2

Samsung официально представила свой новый чипсет Exynos 2200 с графическим процессором Xclipse 920 на базе AMD RDNA2. "Samsung создала Exynos 2200, чтобы предоставить пользователям смартфонов наилучшие возможности. Благодаря Xclipse, нашему новому мобильному графическому процессору, созданному на основе графической технологии RDNA 2 от лидера отрасли AMD, Exynos 2200 изменит представление о мобильных играх благодаря улучшенной графике и производительности искусственного интеллекта." - утверждает Йонгин Парк, президент подразделения System LSI Business в Samsung.

Exynos 2200 имеет ту же конфигурацию трехкластерного ядра, что и Snapdragon 8 Gen 1, а также поддерживает запись видео 8K 30FPS. В Exynos 2200 также встроен быстрый модем 3GPP Release 16 5G, который поддерживает диапазоны ниже 6 ГГц, повышая скорость передачи до 10 Гбит/с. Новый чип обеспечивает съемку с разрешением 108 МП со скоростью 30 кадров в секунду и 64 МП + 36 МП в режиме двойной камеры, а также поддерживает захват видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду, а 4K до 120 кадров в секунду. Exynos 2200 поддерживает оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1 и многое другое.