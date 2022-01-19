Exynos 2200 официально представлен с графическим процессором Xclipse 920 на базе RDNA2

Exynos 2200 имеет ту же конфигурацию трехкластерного ядра, что и Snapdragon 8 Gen 1, а также поддерживает запись видео 8K 30FPS. В Exynos 2200 также встроен быстрый модем 3GPP Release 16 5G, который поддерживает диапазоны ниже 6 ГГц, повышая скорость передачи до 10 Гбит/с. Новый чип обеспечивает съемку с разрешением 108 МП со скоростью 30 кадров в секунду и 64 МП + 36 МП в режиме двойной камеры, а также поддерживает захват видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду, а 4K до 120 кадров в секунду. Exynos 2200 поддерживает оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1 и многое другое.