FIFA 23 принесла больше миллиарда долларов за неделю продаж

Компанию EA активно осуждают за то, что она из года в год делает практически одни и те же спортивные симуляторы с минимальным набором изменений и улучшений. Геймерам это очень не нравится, плюс донат из одной части спортивного симулятора не переходит в новую часть, что требует постоянных и внушительных вложений на постоянной основе. Впрочем, как показала статистика, геймеры ненавидят EA за её спортивные симуляторы, но при этом активно покупают каждую новую часть. Для примера — FIFA 23, которая вышла только недавно, вчера зарегистрировала пик игроков в онлайне свыше 10 миллионов человек. Это безумный показатель, особенно если учесть, что стоимость одной копии игры в среднем составляет 70 долларов. Получается, только с продажи самой игры компания уже заработала 700 миллионов долларов.

Кроме того, стоит понимать, что буквально каждый пятый игрок FIFA донатит в спортивный симулятор примерно 30 долларов в месяц. Это кажется безумием, но так оно и есть — некоторые не донатят вообще, другие же вкладывают по паре сотен долларов на постоянной основе. Соответственно, EA, которая не сделала в FIFA 23 ничего нового, буквально за первую неделю после старта продаж заработает на спортивном симуляторе свыше миллиарда долларов. И это при том, что геймеры активно критикуют проект, постоянно обещают бойкотировать его и всё в таком духе. Видимо, на самом деле желающих поиграть достаточно, чтобы издатель ничего не менял десятилетиями и при этом имел отличные продажи.
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