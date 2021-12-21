FLauncher - новая программа запуска приложений для Android TV

FLauncher - это альтернативная программа запуска с открытым исходным кодом для Android TV, предназначенная для открытия и управления загруженными не телевизионными приложениями на Android TV, а также полная замена встроенной программы запуска Android TV / Google TV. Этьен Фессер, главный разработчик проекта, говорит, что он «все еще находится на ранней стадии разработки и может быть нестабильным». Однако он был протестирован для работы на Chromecast с Google TV и уже доступен в магазине Google Play.
FLauncher поддерживает настраиваемые категории, обои, параметры отображения строк и сетки, а также удаление приложений. Также есть ярлыки для открытия приложения «Настройки системы» и экрана «Информация о приложении» для каждого установленного приложения. Даже в этом раннем состоянии все самое необходимое присутствует. FLauncher также написан на Flutter, фреймворке от Google для создания кроссплатформенных приложений.