FLauncher - новая программа запуска приложений для Android TV

Несмотря на то, что Android TV и Google TV основан на Android, он предназначен только для использования приложений и игр, созданных для телевизоров. Вот почему приложения для смартфонов не отображаются в Android TV Play Store, а когда вы загружаете приложения без ТВ-интерфейса, они не отображаются в обычном средстве запуска приложений Android TV. На протяжении многих лет было много сторонних программ запуска для Android TV, которые обходили это ограничение, но теперь есть еще один вариант, написанный на новой платформе Flutter от Google.

FLauncher - это альтернативная программа запуска с открытым исходным кодом для Android TV, предназначенная для открытия и управления загруженными не телевизионными приложениями на Android TV, а также полная замена встроенной программы запуска Android TV / Google TV. Этьен Фессер, главный разработчик проекта, говорит, что он «все еще находится на ранней стадии разработки и может быть нестабильным». Однако он был протестирован для работы на Chromecast с Google TV и уже доступен в магазине Google Play.

FLauncher поддерживает настраиваемые категории, обои, параметры отображения строк и сетки, а также удаление приложений. Также есть ярлыки для открытия приложения «Настройки системы» и экрана «Информация о приложении» для каждого установленного приложения. Даже в этом раннем состоянии все самое необходимое присутствует. FLauncher также написан на Flutter, фреймворке от Google для создания кроссплатформенных приложений.
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