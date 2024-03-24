FPV-дрон DJI Avata 2 получит 48-Мп сенсор

Сетевые источники поделились подробностями о дроне DJI Avata 2, который еще не был представлен официально. Итак, грядущую новинку оснастят 48-Мп датчиком изображения оптического формата 1/1,3 дюйма, оптикой с диафрагмой F/2,8, возможностью записи видео в разрешении 4К с 60 к/с или 2,7К с 120 к/с, поддержкой фирменных систем RockSteady 3.0+, HorizonSteady и HorizonBalancing, размерами 216:180:82 мм, массой 458 граммов, аккумулятором ёмкостью 3400 мАч и временем полета 27 минут. Также ожидается скорый релиз очков DJI Goggles 3, которые получат разрешение 1920:1080 пикселей, частоту обновления 100 Гц, батарею ёмкостью 2450 мАч и разъем OcuSync 4.0.