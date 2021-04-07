Facebook больше не выпускает Oculus Rift S

Сегодня представители компании Facebook официально подтвердили зарубежному иностранном изданию, что производство шлема виртуальной реальности Oculus Rift S полностью прекращено. Конечно, пользователи всё ещё могут приобрести данный шлем в различных магазинах, если устройство осталось на складе, но в обозримом будущем объёмы остатков данного гаджета будут постепенно уменьшаться. Причина, по которой производитель решил отказаться от столь востребованного устройство пока что не сообщается, но аналитики предполагают, что компания хочет в ближайшем будущем показать устройство нового поколения. И чтобы не создавать дополнительную конкуренцию текущий гаджет сняли с производства. Будем надеяться, что новое устройство будет таким же доступным и качественным.