Facebook откроет сеть магазинов с VR-шлемами

В магазинах можно будет также протестировать умные очки с дополненной реальностью под названием Stories, разработанные Facebook с помощью Ray-Ban. Основываясь на документах, которые увидела The Times, цель Meta — вызвать «любопытство» и «близость» к своим магазинам, а также предоставить покупателям гостеприимную атмосферу, в которой они смогут «путешествовать без переживаний», экспериментируя с гарнитурами. Те же самые документы показывают, что Meta представляет магазины с современным минималистичным эстетическим оформлением и утонченным брендированием. Компания рассмотрела множество возможных названий, таких как Facebook Hub, Facebook Commons, Facebook Innovations, Facebook Reality Store и From Facebook. В конечном итоге руководство остановилось на Facebook Store, но, скорее всего, это изменится теперь, когда компания была переименована.