Facebook откроет сеть магазинов с VR-шлемами

Согласно изданию The New York Times, компания, ранее известная как Facebook, обсуждала возможность открытия розничных магазинов задолго до того, как переименовалась в Meta. И в случае, если Meta действительно откроет физические торговые точки, они, как сообщается, будут больше похожи на магазины, знакомящие людей с устройствами, разработанными ее подразделением Reality Labs, а не на обычные розничные магазины. Эти устройства включают в себя гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest (скоро будут называться Meta Quest) и гаджеты Portal, которые были разработаны в первую очередь для видеозвонков.

В магазинах можно будет также протестировать умные очки с дополненной реальностью под названием Stories, разработанные Facebook с помощью Ray-Ban. Основываясь на документах, которые увидела The Times, цель Meta — вызвать «любопытство» и «близость» к своим магазинам, а также предоставить покупателям гостеприимную атмосферу, в которой они смогут «путешествовать без переживаний», экспериментируя с гарнитурами. Те же самые документы показывают, что Meta представляет магазины с современным минималистичным эстетическим оформлением и утонченным брендированием. Компания рассмотрела множество возможных названий, таких как Facebook Hub, Facebook Commons, Facebook Innovations, Facebook Reality Store и From Facebook. В конечном итоге руководство остановилось на Facebook Store, но, скорее всего, это изменится теперь, когда компания была переименована.