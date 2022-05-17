Fall Guys теперь полностью бесплатна

Прошло больше года с тех пор, как Mediatonic подтвердила, что Fall Guys: Ultimate Knockout выйдет на Xbox и Nintendo Switch. После некоторых задержек появилась официальная информация о том, что игра на этих платформах всё же выйдет. Невероятно увлекательный платформер Battle Royale появится на этих платформах, а также в Epic Games Store, уже 21 июня. Также готовится специальная версия для PlayStation 5. Более того, разработчики официально рассказали о том, что проект будет поддерживать полноценный кроссплей. Более того, Fall Guys станет бесплатной. Epic Games предприняла аналогичный шаг с Rocket League после того, как приобрела студию Psyonix. Существующие игроки на PlayStation и в Steam получат бонусный набор, который включает в себя три костюма и некоторые другие бонусы.

Новички, прошедшие предварительную регистрацию, также могут претендовать на некоторую добычу. Неудивительно, что Fall Guys появится в Epic Games Store — в прошлом году Epic Games купила Tonic Games Group, материнскую компанию Mediatonic. Пользователям требовалась учетная запись Epic Games для игры в Fall Guys с ноября, когда была добавлена ​​кросс-прогрессия. Новый сезон также начнется 21 июня. Mediatonic сбрасывает счетчик и называет его «Сезон 1: Бесплатно для всех». Это будет первое сезонное обновление с ноября, и, как всегда, будут новые уровни и больше косметики. Также впервые будет премиальный (то есть платный) сезонный абонемент со 100 уровнями и дополнительными косметическими предметами.
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