Фанат создал собственную версию PlayStation Portal

Портативная игровая система PlayStation Portal предоставила геймерам со всего мира возможность наслаждаться играми PlayStation 5 вдали от консоли, но при этом требуя подключения к интернету для работы и саму консоль, которая будет запускать игру и транслировать на портативную приставку. Она не может сравниться по ассортименту своих функций с настоящей портативной системой, потому что самостоятельно PlayStation Portal ничего не может — игры на ней запустить не выйдет. Но пользователь решил исправить эту проблему и выпустил кастомное решение, которое можно брать с собой.

Пользователь под ником DIY Perks создал первую в мире PlayStation 5: Tablet Edition, действительно сделав текущее поколение консоли Sony портативным. Весь процесс создания продемонстрирован на видео на случай, если кто-то решит создать собственный вариант портативной консоли. Результат выглядит весьма привлекательно и на самом деле пользователь показал то, что Sony и сама могла бы выпустить в продажу. Вот только после выпуска вышеупомянутой консоли PlayStation Portal и новой ревизии PlayStation 5 компания Sony, по всей видимости, сосредоточена на Pro-версии своей консоли, которая, как сообщают инсайдеры, должна быть выпущена позже в этом году. Предполагается, что система будет оснащена восьмиядерным процессором Zen 2 с частотой около 4 ГГц, 60 вычислительными блоками графики RDNA 3 с частотой от 2500 до 2800 МГц и 16 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18000 МТ/сек — это очень мощная система.