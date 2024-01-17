Фанаты выпустили Spider-Man 2 для ПК

Неофициальный порт видеоигры Spider-Man 2 для ПК только что появился в сети и, к сожалению, весит клиент очень много. Судя по изображению, которое было опубликовано авторами порта, эта версия игры Spider-Man 2 для ПК занимает целых 258 ГБ после установки, что довольно много, особенно по сравнению с размером файла на PlayStation 5 — менее 90 ГБ. Если вы всё-таки хотите попробовать эту неофициальную версию, будьте осторожны — при скачивании торрент-файлов всегда есть вероятность заразить компьютер или даже потерять конфиденциальную информацию, отправив её сторонним лицам. Для тех, кто не собирается загружать этот файл, игра будет официально доступна приблизительно в конце текущего года. Но в данном случае интересен не тот факт, что игра весит очень много, а то, что пиратский порт работает.

Геймеры могут уже сейчас запустить и с относительным комфортом играть в игру, которая пока что находится в стадии разработки у официального издателя, что само по себе невероятно. Кроме того, это показывает, что на самом деле на порт игры не нужно так уж много разработчиков и денег — если фанаты справились за несколько недель, то крупная студия должна и подавно осилить данную задачу. При этом фанаты обещают в будущем слегка оптимизировать клиент игры, чтобы она занимала меньше пространства, и заняться оптимизацией кода в целом — это нужно, чтобы игра требовала меньше ресурсов и работала на большем количестве систем. Интересно посмотреть на финальный результат.
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