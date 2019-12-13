Фантастический боевик Godfall для Sony PlayStation 5.

Gearbox Publishing представила свою новую игру Godfall, которая является первой подтвержденной игрой для предстоящей Sony PlayStation 5.

Действие Godfall разворачивается в фэнтезийном сеттинге, а сам геймплей будет сосредоточен на рукопашных сражениях. Будет возможность играть в одиночку или объединиться с другом или двумя для совместного прохождения. Предстоящее название будет эксклюзивным для консоли PS5 и доступно на ПК через Epic Games Store. Gearbox планирует выпустить Godfall в конце 2020 года.