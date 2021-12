Far Cry 3 Blood Dragon теперь доступна на консолях

Издание Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition теперь доступна для игры на Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Издание Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition бесплатно включено в сезонный абонемент Far Cry 6. Шутер от первого лица, разработанная компанией Ubisoft Montreal и издана Ubisoft впервые была запущена еще в 2013 году в рамках серии Far Cry игр. Far Cry 3 Blood Dragon - это отдельное дополнение к Far Cry 3 и восьмой общий выпуск во франшизе Far Cry.

Blood Dragon - это ретро-футуристическая пародия на боевики, мультфильмы и видеоигры 1980-х годов, действие которых происходит на острове в открытом мире. Вы берете на себя роль военного киборга сержанта Рекса «Пауэр» Кольта. « Геймплей во многом похож на Far Cry 3, хотя некоторые системы из базовой игры были упрощены или удалены, и в нем представлен титульный кровавый дракон, массивное существо, похожее на рептилию, которого можно заманить для атаки вражеских аванпостов.