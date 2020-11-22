Far Cry 6 получает новую дату запуска

Как было известно ранее, будущая игра Far Cry 6 была отложена на неопределённый срок. Компания Ubisoft ссылалась на производственные проблемы связанные с COVID-19.

Новая дата запуска игры просочилась через официальную страничку игры на Xbox Store. Указанная дата 26 мая 2021 года еще не подтверждена разработчиком Ubisoft, но как показывает практика, Xbox Store является проверенным источником.

Far Cry 6 предлагает игроку большой открытый мир. Антон Кастильо, диктатор Яры, намерен любой ценой вернуть былое величие своей нации. Его сын Диего предан отцу и во всем ему помогает. Погрузитесь в опасные реалии революции в современном мире и уничтожьте преступный режим.

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