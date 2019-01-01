Faraday Future возвращается к своему основному инвестору

Faraday Future закончил свой очень бурный год на позитивной ноте.

Стартап с электромобилем заключил соглашение о реструктуризации со своим главным инвестором, компанией Evergrande Health's Season Smart, которая позволит вести юридические баталии и потенциально поддерживать движение финансов. Договор отменяет владение активами производителя электромобилей и снимает ограничения на его акционерное финансирование, теоретически освобождая его от финансирования, которого раньше просто не было. Компания предсказала «прорыв» в финансировании и заявила, что инвесторы «по всему миру» уже были заинтересованы в сделках с акциями. Однако, не ясно, что покровители обязательно устремятся на сторону компании.