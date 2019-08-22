Фейковый анонс PlayStation 5

На просторах интернета появился скриншот, который приведен ниже, на котором якобы нарисована игровая приставка PlayStation 5 от компании Sony. На самом же деле это просто рисунок художника, который взял за основу недавние патенты компании Sony и просто реализовал их в формате рисунка, не более того. Конечно, кому-то хотелось бы увидеть игровую приставку PlayStation 5 именно в таком дизайне, но, скорее всего, на деле она будет совсем другой. Это лишь патенты, которые обычно никто не использует на самом деле и они просто пылятся на полках. Советуем не верить странным слухам и просто подождать, пока PlayStation 5 действительно анонсируют. Тогда можно будет говорить о каких-то возможностях новой консоли и ее дизайне корпуса.