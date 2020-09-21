Фен для волос - делаем правильный выбор

Лишним будет говорить о том, что фен – это универсальное устройство, с помощью которого можно высушить быстро волосы. Сейчас к этой технике предъявляются уже не только утилитарные функции. Фен должен быть не только достаточной мощности, но и безопасным для волос, с насадками, которые позволят создать интересную прическу. Именно поэтому к выбору фена стоит подходить обдуманно, учитывая каждую из характеристик.

На какие параметры необходимо обратить внимание при выборе фена для волос?

Фены есть в каждом магазине техники. Кажется, что подобрать технику просто, ведь по сути она применяется только для сушки волос. Но стоит понимать, что тип и длина волос у каждого человека разные. У кого-то волосы длинные и прямые, а кто-то носит короткие и кучерявые локоны. Неправильный выбор фена в зависимости от типа волос сведет все старания на нет, ведь волосы или будут плохо сушиться, или запутываться, или же просто через короткое время приобретут некрасивый вид. Происходит это из-за того, что изначально не учитывались важные характеристики. К их числу относятся:

  • Мощность. Это, пожалуй, самый первый момент, на который необходимо обратить внимание. Понятно, что чем больше мощность, тем быстрей будет проходить сушка, и наоборот. Но тут стоит учитывать то, что волосы могут травмироваться из-за высокой скорости воздуха. Для ломких и сухих ни в коем случае не стоит подбирать слишком мощный фен – через несколько месяцев локоны истощаться еще больше. В тоже время, если есть густота, волосы пористые, то мощный фен становится разумным выбором. Маломощным волосы придется сушить не менее получаса.
  • Тип. В ассортименте производителей можно встретить модели для профессионального и бытового использования. Мощность первых достигает 2000 Вт и более. Бытовые по мощности меньше. Не стоит думать, что профессиональный фен сделает волосы красивыми в домашних условиях. На самом деле отличия лишь в мощности и в особенностях работы. В неумелых руках профессиональный фен не опередит домашний. Есть и так называемые «дорожные» фены. Эти устройства идут со складывающийся ручкой, из-за что их легко поместить в чемодан.
  • Режимы работы. Желательно, чтоб фен обладал как минимум тремя режимами работы. В таком случае можно регулировать скорость воздуха в зависимости от толщины волос, места сушки. Холодным воздухом можно закрепить кудри после нанесения парикмахерских средств, а теплым высушить ломкие кончики.
  • Насадки. В дешевых моделях фенов насадки не предусмотрены. Максимум будет одна или две. Более дорогие модели оснащают несколькими насадками для того, чтоб пользователь мог не только высушить волосы, но и придать им определенную форму. Например, есть брашинг, который позволит поднять волосы у корней. Есть варианты с плойкой и утюжком, которые разровняют волосы или сделают кудри прямо в процессе сушки.
  • Дополнительные функции. Дополнительных функций даже на дорогих моделях не так уж и много. К числу лучших относится ионизация, которая улучшает расчесывание, придает блеск и гладкость. Функция «холодный воздух» поможет сохранить укладку на целый день.

Желательно, чтоб сам фен обладал функций «Защита от перегрева». В таком случае при скачках электричества или длительной работе он не выйдет из строя.

Лучшие модели

Есть некоторые фены, которые стали настоящими бестселлерами у покупателей. Они отличаются хорошим качеством, не путают волосы, удобные в использовании и имеют лояльную цену. Ниже приведен рейтинг моделей в зависимости от их функционала.

Фены с диффузором

Диффузор – это насадка на фен с зубчиками. Именно благодаря нему удается создать прикорневой объем.

Одной из лучших моделей с диффузором называют BaByliss 6610DE. Она работает при мощности в 2100 Вт. Даже сушку длинных волос можно провести за 10 мнут в домашних условиях. Есть три режима работы, благодаря чему вред для волос минимальный. Также внимания заслуживает модель Redmond RF-505. Выпускается с тремя насадками, которые подают прохладный или горячий воздух. Диффузор в этой модели отлично подходит не только для прямых волос, но и для волнистых, кудряшек.

Фены с ионизаций

Ионизатором оснащаются фены средней и высокой ценовой категорией. Эта функция позволяет разгладить волосы, сделать их более блестящими, облегчает расчесывание, убирает статическое электричество. Одним из лучших устройств с ионизацией называют Philips HP8232 DryCare Advanced. Мощность в 2200 Вт позволяет проводить сушку за несколько минут. Предусмотрено целых шесть режимов работы, в том числе и ионизация. Удобно то, что нагрев и интенсивность подачи воздуха можно регулировать по-разному. Популярна и модель Braun HD 585. Это устройство универсальное, так как подходит и для укладки, и для сушки. Мощность – 2500 Вт. Функция ионизации позволит избежать спутывания даже сильно кучерявых локонов, а также разгладит прическу. Beurer HC 25 отличает эргономичная ручка, благодаря чему фен очень удобно держать в руках. Есть три режима работы, мощность – 1600 Вт. Функция ионизации придает волосам роскошный вид.

Фены для путешествий

Не всегда комфортно брать с собой много вещей в путешествие. Именно поэтому разработали фены специально для того, чтоб их было удобно класть в чемодан. Они отличаются наличием складывающейся ручки. Популярна модель Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer с раздельной регулировкой интенсивности подачи воздуха и его температуры.

Профессиональные фены

Устройства для использования в парикмахерских салонах отличаются большей функциональностью, огромной мощностью и наличием нескольких насадок. Лидер у стилистов – это Dyson Supersonic. В фене нет лопастей, в которые могут попасть волосы, Магнитные насадки, которые обеспечивают подачу очень узкого потока воздуха, гарантируют красивую укладку в течение дня.

Безусловно, выбор фена будет завесить от того, для каких целей он нужен. Частая сушка – профессиональный, редкая – бытовой. Подбирается устройство в зависимости от типа волос и желаемой прически. Современные модели дополнены несколькими насадками, в результате чего можно создать объемную прическу, локоны, прямые прядки.

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