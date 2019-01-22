Fitbit готовит новые браслеты

Стоит отметить, что с приходом китайских компаний на рынок умных браслетов другие компании резко проиграли свои позиции. Точнее, крупные производители просто ушли с этого рынка, так как конкурировать с китайскими компаниями просто нет смысла — они могут выпускать браслеты по 30 долларов, тогда как гиганты рынка отдают аналогичные решения за 100-200 долларов и их никто не покупает. Еще бы. Тем не менее, компания Fitbit, которая считается одной из первых на рынке данной продукции, собирается выпустить в продажу сразу два своих новых устройства. Пока что информации о преимуществах новинок нет, так как бренд не дал точного описания и характеристик, но мы ожидаем чего-то довольно необычного. Иначе как привлечь внимание аудитории, которая уже давно привыкла ко всему стандартному?