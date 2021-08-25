Fitbit официально представила Charge 5

Компания Fitbit, принадлежащая Google, выпустила свой новейший фитнес-трекер Fitbit Charge 5. Фитнес-трекер имеет совершенно новый дизайн корпуса — он на 10% компактнее, чем предыдущая модель. Charge 5 оснащен 1,04-дюймовым цветным дисплеем AMOLED, защищенным слоем стекла Corning Gorilla Glass 3. Дисплей имеет функцию постоянного включения и, как говорят, в два раза ярче, чем Charge 4. Fitbit Charge 5 также позиционируется как первый трекер от Fitbit, который будет поставляться с датчиком EDA. Датчик измеряет реакцию организма на стресс, используя крошечные изменения потовых желез на ваших пальцах. Фитнес-трекер также оснащен встроенным GPS и поддерживает до 20 режимов упражнений. Он поставляется с функцией автоматического распознавания упражнений, а также с трекером V02 max.

Также браслет умеет отслеживать частоту дыхания, измерять температуру кожи и уровень насыщения SpO2. Он также отслеживает данные о сне, чтобы разбудить пользователя вовремя и не дать проспать слишком много. Конечно, нельзя сказать, что это нечто удивительное, но всё равно функция достаточно приятная. Ещё Charge 5 имеет 20 красочных циферблатов, из которых пользователи могут выбирать то, что им нравится больше всего. Что касается цены, Fitbit Charge 5 имеет розничную цену 179,95 долларов в США и 179,95 евро в Европе. В настоящее время он доступен для предварительного заказа на Fitbit.com, но в обозримом будущем устройство привезут и в розничные магазины электроники.