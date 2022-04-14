Флагман Intel Raptor Lake 13-го поколения, Core i9-13900K, может иметь тактовую частоту до 5,8 ГГц

Intel стремится вывести свое преимущество в тактовой частоте на новый уровень с помощью своего флагманского процессора Raptor Lake для настольных ПК — Core i9-13900K. Ожидается, что процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК станут развитием семейства Alder Lake 12-го поколения. Оба основаны на гибридной архитектуре ядра, причем первый использует ядра x86 Golden Cove, а второй — ядра Raptor Cove. И Alder Lake, и Raptor Lake оснащены ядрами Intel Gracemont Atom, известными как E-Cores, хотя Raptor Lake увеличит общее количество таких ядер до 16 с существующих 8. Это увеличит количество ядер до 24 ядер и 32 потоков по сравнению с 16 ядер и 24 потока, которые мы получаем на флагманском Core i9-12900K.

Помимо этого изменения, ожидается, что Intel значительно увеличит размер кэш-памяти для своей линейки Raptor Lake 13-го поколения. Ожидается, что флагманский процессор Core i9-13900K будет иметь до 68 МБ кэш-памяти в рамках своего нового «Game Cache». Также предполагается, что Intel повысит тактовую частоту своих P-ядер до 300 МГц. В настоящее время самым быстрым процессором Intel в производстве является Core i9-12900KS с максимальной тактовой частотой до 5,5 ГГц. Скачок частоты Raptor Lake на 200-300 МГц будет означать, что синяя команда стремится преодолеть ограничение тактовой частоты 5,5 ГГц для розничного чипа и перейти к отметке 5,7-5,8 ГГц.

Core i9-12900KS уже получил прибавку в 19 Вт при повышении тактовой частоты на 300 МГц. Еще один скачок на 200-300 МГц может привести к дополнительным 20-30 Вт, в результате чего максимальная номинальная мощность в турборежиме для флагмана Intel Raptor Lake приблизится к 300 Вт. Кроме того, планируется, что процессор будет иметь расширенные возможности разгона.