Флагманский процессор Samsung Exynos следующего поколения под кодовым названием Quadra основан на 3-нм техпроцессе

Информатор также написал, что новый чипсет будет основан на 3-нм техпроцессе GAA и будет включать в себя новейшие процессорные ядра ARM. Сообщается, что он будет даже основан на обновленном графическом процессоре Xclipse, основанном на новейшем графическом процессоре Radeon от AMD. Массовое производство этого чипсета может начаться в конце этого года, что в основном соответствует выпуску следующего флагманского чипа Exynos компании. Также ходили слухи о том, что Samsung, возможно, не будет использовать чипы Exynos для своей флагманской серии смартфонов Galaxy S в течение следующих двух лет. Причина этого сдвига, по-видимому, связана с проблемами дросселирования и низкой производительностью по сравнению с его конкурентом Qualcomm и его чипами Snapdragon.