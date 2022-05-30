Флагманский процессор Samsung Exynos следующего поколения под кодовым названием Quadra основан на 3-нм техпроцессе

По словам информатора, новый флагманский процессор Exynos южнокорейского технологического гиганта Samsung получил кодовое название «Quadra». Этот чипсет, по-видимому, станет преемником Exynos 2200 под кодовым названием Pamir, который поставлялся с Galaxy S22 , Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra . Другими словами, Quadra может официально называться Exynos 2300, хотя его точные характеристики и улучшения по сравнению с предшественником в настоящее время неизвестны.

Информатор также написал, что новый чипсет будет основан на 3-нм техпроцессе GAA и будет включать в себя новейшие процессорные ядра ARM. Сообщается, что он будет даже основан на обновленном графическом процессоре Xclipse, основанном на новейшем графическом процессоре Radeon от AMD. Массовое производство этого чипсета может начаться в конце этого года, что в основном соответствует выпуску следующего флагманского чипа Exynos компании. Также ходили слухи о том, что Samsung, возможно, не будет использовать чипы Exynos для своей флагманской серии смартфонов Galaxy S в течение следующих двух лет. Причина этого сдвига, по-видимому, связана с проблемами дросселирования и низкой производительностью по сравнению с его конкурентом Qualcomm и его чипами Snapdragon.