Флагманский телефон HTC задерживается

Многие удивятся, услышав новость от компании HTC, однако компания планирует выпустить новый флагманский телефон. Дебют телефона должен был состояться в мае, но похоже он был отложен.

Причиной задержки, как сообщается, являются проблемы с цепочкой поставок, вызванные COVID-19, поэтому HTC не отказалась от своего проекта. Некоторые считают, что у телефона будет необычная привлекательность, как у смартфонов Exodus 1 и Exodus 1s , которые были ориентированы на блокчейн. На этот раз флагман HTC, вероятно, будет каким-то образом связан с гарнитурой Vive Flow VR компании и возможно, сам будет запускать приложения дополненной реальности. Возможно, пришло время для второго раунда и на этот раз HTC делает ставку на растущую причуду метавселенной.
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