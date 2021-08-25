Флагманскую камеру Canon EOS R3 представят 14 сентября

Сетевые источники сообщают о том, что беззеркальная камера Canon EOS R3 будет официально представлена 14 сентября 2021 года. Отмечается, что аппарат оснастят 24-Мп датчиком изображения с задней засветкой, мультиконтроллером и смарт-контроллером, сенсорным поворотным дисплеем, поддержкой Wi-Fi 5 ГГц, электронным затвором в 30 кадров в секунду с автофокусом с отслеживанием по глазам AF/AE в RAW, работой автофокуса при недоэкспозиции до -7,0 EV, стабилизацией с эффективностью в 8 ступеней в сочетании с оптической стабилизацией изображения, поддержкой 4K Canon Log3, передискретизацией 4K, записью видео в RAW на карту-памяти, батареей LP-E19, двумя слотами для карт памяти SD и CFExpress, а также серийную съемку без затемнения видоискателя. Цена камеры по данным некоторых источников превысит 7000 евро.

Комментарии и отзывы Canon EOS R3
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