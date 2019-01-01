FlixBus тестирует VR технологию для пассажиров

2019-01-01, Автор - Ganibal; Продукт - FlixBus; [51]
FlixBus начал тестирование виртуальной реальности на нескольких своих автобусах в США.

Пассажиры из Тусона, Феникса, Лос-Анджелеса и Сан-Диего на «панорамном» месте смогут бесплатно попробовать около 50 игр в виртуальной реальности и путешествия. Впервые FlixBus был запущен в Европе и приехал в США в прошлом году, чтобы конкурировать с Greyhound и другими автобусными службами, предлагая поездки всего за пять долларов. Тем не менее, это гораздо более высокотехнологичная операция с бизнес-моделью, более похожей на Lyft или Uber, с бесплатным Wi-Fi, розетками и другими выгодными условиями. Гарнитура Pico Interactive может запускать простые баскетбольные, шахматные и другие виртуальные игры. Эта идея запущена специально для тех пассажиров, кому нечем заняться во время длительной поездки. Компания сообщила TechCrunch, что получила положительные отзывы от гонщиков в Испании и Франции, и если это понравится американским клиентам, то FlixBus может предложить услугу каждому.

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