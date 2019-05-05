Ford Trolley Hero — умная тележка для магазинов

«Поводить» Ford скоро смогут практически все желающие и даже дети. Дело в том, что инженеры автомобильного концерна разработали прототип автоматизированной тележки для магазинов.

Trolley Hero сможет сама следить за препятствиями и избегать их, а также контролировать движение и скорость.

Как сообщили представители компании, новинка позволит избегать последствий детских шалостей и столкновения в магазинах между покупателями. Также сократится количество повреждений автомобилей на стоянках магазинов в процессе разгрузки тележек. Разработку дополнили активной системой безопасности. Спереди разместили радар, который сканирует пространство перед собой. Сзади находятся 2 тормоза, автоматически блокирующие движение тележки в случае обнаружения препятствий.

Сроки выхода новинки в массовое производства и её появления в магазинах пока что не сообщаются.