Ford представил систему автоматического торможения при движении задним ходом

Ford представил технологию автоматического торможения при движении задним ходом и камеру заднего вида с углом обзора 180 градусов;Широкоугольная камера заднего вида позволяет заметить препятствия и движущиеся объекты, скрытые от глаз водителя. Парковочные сенсоры не только способны заметить автомобиль, движущийся сзади в перпендикулярном направлении, но и инициировать срабатывание тормозной системы;

Новое оборудование войдет в комплекс систем безопасности и помощи водителю Ford Co-Pilot360, анонсированный в качестве базового оснащения большинства моделей Ford в будущем; Камеры заднего вида пользуются растущей популярностью у российских клиентов Ford: в 2017-м году опцию выбрало на 103% больше покупателей, чем в 2016-м.КЕЛЬН, Германия, 21 мая 2018 г. – Автомобильные камеры заднего вида становятся все более популярными, в том числе среди российских покупателей Ford*. Ford представил технологии, поднимающие удобство и безопасность при движении задним ходом на новый уровень**. Широкоугольная камера и система автоматического торможения помогают буквально заглянуть за угол, а при необходимости притормозить перед препятствием самостоятельно. Уже скоро это оборудование станет частью передового комплекса систем безопасности и помощи водителю Ford Co-Pilot360, которым в будущем планируется штатно оснащать большинство выпускаемых автомобилей марки Ford.

Расположенная над номерным знаком камера обеспечивает 180-градусный обзор происходящего позади автомобиля на большом сенсорном экране мультимедийной системы SYNC. Движение задним ходом также облегчают два радарных датчика по бокам заднего бампера, которые отслеживают обстановку позади автомобиля и оповещают водителя о приближающихся в пересекающем направлении автомобилях и двухколесных транспортных средствах. Если водитель игнорирует предупреждения, тормозная система автомобиля задействуется автоматически, при этом ориентиром служит не расстояние до препятствия, а рассчитываемое на основе скорости транспортных средств и их положения прогнозируемое время столкновения.В России камерой заднего вида с углом обзора 136 градусов могут быть оснащены Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo, а на флагманском 7-местном внедорожнике Ford Explorer она входит в базовое оснащение. Как показывает анализ продаж Ford, спрос на камеры растет: в 2017 году опцию «камера заднего вида» выбрали на 103% больше российских покупателей Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo, чем в 2016-м. Доступна российским клиентам Ford и система автоматического торможения Active City Stop, работающая в отношении впередиидущих автомобилей – она предлагается для моделей Fiesta, Focus, Mondeo и Kuga.

Ford Co-Pilot360 – наиболее передовой стандартный комплекс систем помощи водителю среди предлагаемых массовыми брендами в Северной Америке. В Ford Co-Pilot360 входят система автоматического торможения с распознаванием пешеходов, система контроля слепых зон, ассистент движения в полосе, камера заднего вида и система автоматического переключения дальнего света. Большинство этих технологий уже доступны российским клиентам Ford. В 2019 году Ford Co-Pilot360 пополнится технологией помощи при движении задним ходом с функцией автоматического торможения, дебютировавшей на новом Ford Focus. Таким образом, интеллектуальные технологии обеспечат контроль пространства вокруг автомобиля на 360 градусов, значительно снижая вероятность аварийных ситуаций при движении в любую сторону.

Ford Co-Pilot360 станет стандартным оснащением новых легковых автомобилей Ford, а также внедорожников и пикапов (вплоть до модели F-150) в Северной Америке. Первой моделью, на которой будет представлен комплекс Ford Co-Pilot360, станет Ford Edge нового поколения, продажи которого начнутся осенью этого года.Ford планирует непрерывно совершенствовать системы безопасности и помощи водителю, для чего компания на протяжении следующих 5 лет инвестирует 500 млн долларов в разработки в данной сфере.