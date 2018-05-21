Ford представил систему автоматического торможения при движении задним ходом

2018-05-21, Автор - Нияз Дусталев; [81]
Ford представил технологию автоматического торможения при движении задним ходом и камеру заднего вида с углом обзора 180 градусов;

Широкоугольная камера заднего вида позволяет заметить препятствия и движущиеся объекты, скрытые от глаз водителя. Парковочные сенсоры не только способны заметить автомобиль, движущийся сзади в перпендикулярном направлении, но и инициировать срабатывание тормозной системы;

Новое оборудование войдет в комплекс систем безопасности и помощи водителю Ford Co-Pilot360, анонсированный в качестве базового оснащения большинства моделей Ford в будущем; Камеры заднего вида пользуются растущей популярностью у российских клиентов Ford: в 2017-м году опцию выбрало на 103% больше покупателей, чем в 2016-м.

КЕЛЬН, Германия, 21 мая 2018 г. – Автомобильные камеры заднего вида становятся все более популярными, в том числе среди российских покупателей Ford*. Ford представил технологии, поднимающие удобство и безопасность при движении задним ходом на новый уровень**. Широкоугольная камера и система автоматического торможения помогают буквально заглянуть за угол, а при необходимости притормозить перед препятствием самостоятельно. Уже скоро это оборудование станет частью передового комплекса систем безопасности и помощи водителю Ford Co-Pilot360, которым в будущем планируется штатно оснащать большинство выпускаемых автомобилей марки Ford.

Расположенная над номерным знаком камера обеспечивает 180-градусный обзор происходящего позади автомобиля на большом сенсорном экране мультимедийной системы SYNC. Движение задним ходом также облегчают два радарных датчика по бокам заднего бампера, которые отслеживают обстановку позади автомобиля и оповещают водителя о приближающихся в пересекающем направлении автомобилях и двухколесных транспортных средствах. Если водитель игнорирует предупреждения, тормозная система автомобиля задействуется автоматически, при этом ориентиром служит не расстояние до препятствия, а рассчитываемое на основе скорости транспортных средств и их положения прогнозируемое время столкновения.

В России камерой заднего вида с углом обзора 136 градусов могут быть оснащены Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo, а на флагманском 7-местном внедорожнике Ford Explorer она входит в базовое оснащение. Как показывает анализ продаж Ford, спрос на камеры растет: в 2017 году опцию «камера заднего вида» выбрали на 103% больше российских покупателей Ford Focus, Ford Kuga и Ford Mondeo, чем в 2016-м. Доступна российским клиентам Ford и система автоматического торможения Active City Stop, работающая в отношении впередиидущих автомобилей – она предлагается для моделей Fiesta, Focus, Mondeo и Kuga.

Ford Co-Pilot360 – наиболее передовой стандартный комплекс систем помощи водителю среди предлагаемых массовыми брендами в Северной Америке. В Ford Co-Pilot360 входят система автоматического торможения с распознаванием пешеходов, система контроля слепых зон, ассистент движения в полосе, камера заднего вида и система автоматического переключения дальнего света. Большинство этих технологий уже доступны российским клиентам Ford. В 2019 году Ford Co-Pilot360 пополнится технологией помощи при движении задним ходом с функцией автоматического торможения, дебютировавшей на новом Ford Focus. Таким образом, интеллектуальные технологии обеспечат контроль пространства вокруг автомобиля на 360 градусов, значительно снижая вероятность аварийных ситуаций при движении в любую сторону.

Ford Co-Pilot360 станет стандартным оснащением новых легковых автомобилей Ford, а также внедорожников и пикапов (вплоть до модели F-150) в Северной Америке. Первой моделью, на которой будет представлен комплекс Ford Co-Pilot360, станет Ford Edge нового поколения, продажи которого начнутся осенью этого года.

Ford планирует непрерывно совершенствовать системы безопасности и помощи водителю, для чего компания на протяжении следующих 5 лет инвестирует 500 млн долларов в разработки в данной сфере.

Комментарии:
Samsung Galaxy S Light Luxury получил Sn...
Samsung Galaxy S Light Luxury получил SnКомпания Samsung представила в Китае смартфон Galaxy S Light Luxury, который ранее фигурировал в слухах к...
Смартфон Cubot J3 оценен в 60 долларов...
Смартфон Cubot J3 оценен в 60 долларовКомпания Cubot представила бюджетный смартфон J3, который получил функцию распознавания пользователей по ...
Представлены смартфоны LG Q7α, Q7 и Q7+...
Представлены смартфоны LG Q7α, Q7 и Q7+Компания LG представила смартфоны Q7α, Q7 и Q7+, которые могут похвастаться неплохими характеристиками и,...
MAG410 и MAG325 — приставки нового покол...
MAG410 и MAG325 — приставки нового поколЗапуск IPTV/OTT проекта без сложностей, рисков и технических трудностей. Провайдеры мечтают о предоста...
Преимущества работы с Kabanchik.ua...
Преимущества работы с Kabanchik.uaСовременные технологии позволяют найти работу без походов на собеседования. Может миллионером за пару мес...
Ford представил систему автоматического ...
Ford представил систему автоматического Ford представил технологию автоматического торможения при движении задним ходом и камеру заднего вида с у...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегментаОбзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегмента
Обзор ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Материнская плата под игровую сборку с Intel Coffee Lake-SОбзор ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Материнская плата под игровую сборку с Intel Coffee Lake-S
Обзор Digma S-31. Недорогая колонка с хорошим звучаниемОбзор Digma S-31. Недорогая колонка с хорошим звучанием
Обзор MARVO K201. Бюджетная игровая клавиатура Обзор MARVO K201. Бюджетная игровая клавиатура
Обзор DELL Vostro 5471. Ноутбук для дома и офисаОбзор DELL Vostro 5471. Ноутбук для дома и офиса
В Иннополисе открыта опытная зона сети н...
В Иннополисе открыта опытная зона сети н21 мая, Иннополис, Татарстан. ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компания Huawei и Министерство информат...
Предварительный обзор Logitech G305. Бюд...
Предварительный обзор Logitech G305. БюдИгровая периферия перестала быть просто устройством ввода — теперь каждый геймер хочет получить настоящег...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в моде...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в модеСтоит сказать, что еще несколько лет назад раннеры были очень популярными — буквально каждый день выходил...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi S2. Н...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi S2. НКитайские смартфоны перестали быть чем-то странным и отвергнутым — сейчас некоторые бренды Поднебесной вы...
Обзор Iron Throne. Netmarble вновь порад...
Обзор Iron Throne. Netmarble вновь порадКажется буквально недавно любители мобильных игр и фанаты La2 сумели с достоинством оценить появившуюся L...
Компания ASUS анонсирует старт продаж ма...
Компания ASUS анонсирует старт продаж маВ материнских платах ROG, ROG Strix, Prime и TUF Gaming для высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen ...
«Академия безопасного вождения Ford» дл...
«Академия безопасного вождения Ford» длЭкспертный центр «Движение без опасности» в партнерстве с компанией Ford Sollers обяъвили о старте нового...
Предварительный обзор OnePlus Bullets Wi...
Предварительный обзор OnePlus Bullets WiВместе со своим смартфоном OnePlus 6 компания продемонстрировала и совершенно новые наушники OnePlus Bull...
Обзор Candy Camera. Делаем селфи красивы...
Обзор Candy Camera. Делаем селфи красивыСкажу честно — я не большой фанат редактирования фотографий на смартфоне. Во-первых, больше люблю оригина...
Стартует крупнейший турнир по VR-версии ...
Стартует крупнейший турнир по VR-версии Наконец свершилось то, о чем мечтали миллионы фанатов «World of Tanks» - вышла VR-версия их любимой игры...
Предварительный обзор Sharp Aquos R2. Фл...
Предварительный обзор Sharp Aquos R2. ФлВ последнее время на рынке игровых проектов ничего удивительного не выходило — после того, как Samsung по...
Обзор Dungeon Hunter Champions. Неплохо ...
Обзор Dungeon Hunter Champions. Неплохо Разрабатывать мобильные игры нынче достаточно сложно — пользователей уже не заманишь на просто красивую г...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor