Ford представила электрический пикап F-150 Lightning Pro Special Service Vehicle 2023 для полиции

Компания Ford представила электрический пикап, специально разработанный для полиции. Более 70 лет компания Ford поставляет автомобили блюстителям порядка. Более 12 000 полицейских управлений в США являются клиентами Ford Pro.

Ford F-150 Lightning Pro SSV 2023 года разгоняется от 0 до 60 миль в час менее чем за четыре секунды. Пикап получил улучшенные сиденья из прочной ткани, они разработаны специально для полицейский, что бы не сковывали движения. Кроме того, конструкция пикапа усилена защитными пластинами. Есть фирменные проблесковые фонари.

Полицейская версия пикапа в базовой комплектации приводится в движение электродвигателем мощностью 452 л.с. Более мощная модификация имеет двигатель мощностью 580 л.с. Он может буксировать прицеп массой до 4500 тонн. Салон укомплектован по последнему слову техники. Есть 12-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли.

Когда поступит на вооружение полиции Ford F-150 Lightning Pro Special Service Vehicle 2023 не сообщается.
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