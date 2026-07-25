Моноблок Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition появился в глобальной продаже

Компания Lenovo дала старт глобальным продажам необычного моноблока ThinkCentre X AIO Aura Edition, который уже давно вышел в Китае. Главной особенностью новинки стал 27,6-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:18, разрешением 2560:2880 точек, частотой обновления изображения 60 Гц, яркостью до 300 нит и 98% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, процессорами Intel Core Ultra 5 325 или Intel Core Ultra X7 368H со встроенным графическим ускорителем Arc B390, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, поддержкой SSD PCIe Gen5 до 2 ТБ и возможностью установить еще один накопитель M.2 2280. Цена базовой конфигурации составляет 2300 долларов.

Лазерный проектор XGIMI MIRA 4K Pro оценили в 1180 долларов …
Компания XGIMI представила лазерные телевизоры MIRA 4K и MIRA 4K Pro, которые основаны на 0,39-дюймовом D…
Рассекречены параметры браслета Xiaomi Smart Band 10 Pro…
Компания Xiaomi раскрыла главные особенности фитнес-браслета Smart Band 10 Pro, который будет представлен…
Смартфон Xiaomi 17 Max готов к выходу …
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что смартфон Xiaomi 17 Max прошел сертификацию, ко…
Глобальную версию Xiaomi Smart Band 10 Pro оценили в 80 евро…
Компания Xiaomi представила международную версию фитнес-браслета Smart Band 10 Pro, который вышел в Китае…
Рейтинг лучших сервисов трансфера из аэропорта в Новосибирск…
Настоящий рейтинг сформирован на основе анализа официальных данных ведущих транспортных компаний, осущ…
Google интегрировала Gemini в автомобили Volvo…
Искусственный интеллект Gemini получил новые возможности — теперь ИИ сможет не только отвечать на вопросы…
Apple готовит к релизу новую ИИ-версию Siri…
Перед презентацией WWDC 2026, которая пройдёт уже 8 июня, известный инсайдер поделился новыми подробностя…
Надежное обслуживание BMW: где найти качественные комплектую…
Автомобили немецкого бренда BMW заслуженно считаются эталоном драйва, инженерного совершенства и преми…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor