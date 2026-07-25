Моноблок Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition появился в глобальной продаже

Компания Lenovo дала старт глобальным продажам необычного моноблока ThinkCentre X AIO Aura Edition, который уже давно вышел в Китае. Главной особенностью новинки стал 27,6-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:18, разрешением 2560:2880 точек, частотой обновления изображения 60 Гц, яркостью до 300 нит и 98% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, процессорами Intel Core Ultra 5 325 или Intel Core Ultra X7 368H со встроенным графическим ускорителем Arc B390, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, поддержкой SSD PCIe Gen5 до 2 ТБ и возможностью установить еще один накопитель M.2 2280. Цена базовой конфигурации составляет 2300 долларов.