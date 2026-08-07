Представлен планшет HP OmniPad 12

Компания HP пополнила ассортимент планшетов моделью OmniPad 12, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710. Новинку также оснастили 12-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 90 Гц, яркостью до 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 31 Втч, поддержкой быстрой проводной зарядки HP Fast Charge, четырьмя динамиками с поддержкой DTS Ultra, двумя микрофонами, 13-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, поддержкой Wi-Fi 6E, разъемом USB Type-C (USB 2.0), 3,5-мм аудиогнездом, предустановленной ОС Android 16, комплектной съемной клавиатурой и корпусом массой 600 граммов. Цена планшета на дебютном индийском рынке составила эквивалент 515 долларов.