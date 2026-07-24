Представлен крошечный ПК Bosgame E6 ECO

Компания Bosgame пополнила ассортимент компактных ПК моделью E6 ECO, которая получила корпус с размерами 129:128:44 мм. Новинка такая маленькая, что может уместиться на ладони. Компьютер также характеризуется 5-ядерным процессором Intel Core 3 304 с тактовой частотой до 4,3 ГГц, энергопотреблением до 35 Вт, встроенной графикой Xe3 с частотой до 2,3 ГГц и нейронным блоком (NPU) с производительностью 15 TOPS в задачах ИИ, операционной системой Windows 11, 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 3.0 NVMe вместимостью 512 ГБ, дополнительным слотом M.2 2242 PCIe 4.0, системой охлаждения с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсами HDMI 2.0 иDisplayPort 1.4, а также разъемом USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с и поддержкой DP Alt Mode и зарядки Power Delivery. Цена E6 ECO составляет 380 долларов.

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