Телефон Nokia 250 4G Smart полностью рассекречен

Авторитетный информатор smashx_60 опубликовал качественные изображения и подробности о параметрах кнопочного телефона Nokia 250 4G Smart, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит 2,8-дюймовый LCD-экран, фронтальную VGA-камеру со светодиодной подсветкой, тыльную камеру разрешением 2 МП со светодиодной вспышкой, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, процессор Unisoc T137 с тактовой частотой до 1,3 ГГц, 256 МБ оперативной и 2 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 1950 мАч, интерфейс USB Type-C, поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.0, FM-радио, 3,5-мм аудиогнезд, поддержку Dual 4G LTE, функции ИИ, поддержку Alipay, голосового перевода и сканирования QR-кодов.