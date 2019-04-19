Fortnite и PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS официально под запретом в Ираке

Парламент Ирака проголосовал за запрет видеоигр с применением насилия, а именно популярные онлайн-шутеры Fortnite и PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS.

Правительство Ирака заблокирует доступ к играм, а также финансовые операции, связанные с запрещенными играми. Полный список игр, которые попали под запрет на данный момент неизвестен, объявили лишь о запрете PUBG и Fortnite

В резолюции, которую подписало правительство страны утверждалось, что запрет был необходим:

«из-за негативного воздействия некоторых электронных игр на здоровье, культуру и безопасность иракского общества, включая социальные и моральные угрозы детям и молодежи».

На протяжении многих лет страна страдает от насилия между группировками, во время гражданской войны в Ираке, 2014–2017 годах.