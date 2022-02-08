Fortnite не будет совместима со Steam Deck

Steam Deck от Valve будет поддерживать широкий спектр игр для ПК, когда он будет запущен в конце этой недели, но как насчет одной из самых популярных игр для ПК — Fortnite? Конечно, Fortnite недоступен через Steam, но Epic работает с Valve, чтобы убедиться, что Easy Anti-Cheat работает в системной версии SteamOS через уровень совместимости Proton.

По словам генерального директора Epic, Fortnite в Steam Deck, к сожалению не появится, поскольку компания не уверена, что сможет бороться с читерами в системе. Как многие отмечают, заявление Тима Суини о том, что Fortnite не будет совместима с Steam Deck из-за читеров, немного странно, учитывая, что Epic внедряет в систему собственное античитерское программное обеспечение. Epic и Valve являются конкурентами на других аренах — легко представить, что Суини просто не хочет, чтобы их игра появилась на новом оборудовании Valve. Конечно Steam Deck является открытой системой, а это значит, что при желании можно будет запустить Fortnite на Steam Deck.