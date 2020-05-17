Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5

Буквально несколько дней назад был продемонстрирован новый игровой движок Unreal Engine 5. Это игровой движок следующего поколения. Unreal Engine 5 продемонстрировал новые функции и возможности. На данный момент Fortnite использует игровой движок предыдущего поколения.

Epic Games запланировала перенести игру на новый игровой движок Unreal Engine 5 в середине 2021 года. Разработчик объявил о том, что Fortnite появится на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X с игровым движком Unreal Engine 4. Будет интересно посмотреть на игру с новыми графическими возможностями.
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