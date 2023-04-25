Фотоаппарат Nikon Z8 показали на рендере

Сетевые источники поделились первым изображением и подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z8, релиз которой ожидается в ближайшее время. Итак, фотоаппарату приписывают наличие увеличенного в сравнении с Nikon Z6/Z7 корпуса, но более компактного, чем в Nikon Z9, 45.7-Мп CMOS-сенсора, диапазона светочувствительности ISO 64-25.600, поддержкой серийной съемки до 20 к/с в RAW и до 120 к/с в JPEG, системы 5-ти осевой матричной стабилизации с компенсацией до 6 стопов экспозиции, диапазона выдержек от 1/32000 до 900 секунд, только электронного затвора, автофокусировки с 493 точками и функциями ИИ для отслеживания объектов, поддержки HEIF 10 бит, записи видео в 8K 30к/с и 4K 120 к/с 10 бит на карту памяти, 8.3K 60 к/с в N-RAW, 4.1K 60 к/с в ProRes RA, 3.2 дюймового LCD-экрана, двух слотов для карт-памяти CFExpress и SD, защиты от влаги и пыли, размеров 144:118:83мм и массы 1 кг. Ориентировочная цена камеры составляет пять тысяч долларов.