Фотоаппарат Panasonic Lumix S1R II оценен в 3300 долларов

Компания Panasonic объявила цену на полнокадровую беззеркальную камеру Lumix S1R II, которая относится к флагманскому сегменту. Новинка появится в продаже в следующем месяце по цене в 3300 долларов. Камера характеризуется новым 44,3-Мп датчиком BSI CMOS, серийной съемкой 40 к/с, режимом предварительной серийной съёмки за 1,5 секунды до спуска затвора, технологией Pixel-Shift для создания фотографий в разрешении 177 Мп, гибридной системой автофокусировки с 779 точками и функциями ИИ, матричной системой стабилизации с эффективностью до восьми ступеней экспозиции, записью видео в разрешении 8К или 6,4К в режиме Open Gate, внутренней записью в Apple ProRes RAW HQ/ProRes RAW 5.8K на карту CFexpress Type B, массой корпуса 795 граммов и 3-дюймовым поворотно-наклонным экраном.