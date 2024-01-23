Фотокамера Canon EOS R1 получит 30-Мп матрицу

В сети появились новые подробности о топовой беззеркальной камере Canon EOS R1, которая еще не была представлена официально. Самое главное, новинка не получит столь ожидаемый фанатами бренда глобальный затвор и не будет записывать видео в разрешении 8K.

Canon EOS R1 приписывают наличие очень быстрой системы автофокусировки, автоэкспонирования посредством искусственного интеллекта, прогнозирования траектории движения объектов, 30-Мп полнокадрового датчика с двойным усилением для более широкого динамического диапазона, чем у Canon EOS R3 и EOS R5, электронного затвора (механического не будет совсем), возможности съемки в CRAW 1:3 в сравнении со сжатием без потерь), серийной съемки до 120 к/с, возможности предварительной записи фото за секунду до спуска затвора, записи видео в Cinema RAW Light (12 бит) в разрешении 6.7K при 60 к/с и 4.2K при 120 к/с (в кропнутом режиме режиме), записи C-Log2 и C-Log3, а также в разрешениях DCI/UHD, слота для карты памяти CFexpress Type C, очень большого OLED-экрана и сконструированного с нуля корпуса.
Представлен объектив Sony FE 300mm F/2.8 GM OSS…
Компания Sony пополнила ассортимент телеобъективов моделью Sony FE 300mm F/2.8 GM OSS, которая предназнач…
Представлен объектив TTArtisan AF 35mm F/1.8 …
Компания TTArtisan пополнила ассортимент светосильных объективов моделью AF 35mm F1.8, которая предназнач…
Камера Sony A9 III получит 33-Мп сенсор …
В сети появились подробности о топовой беззеркальной камере Sony A9 III, официальный релиз которой ожидае…
Представлен объектив TTartisan 10mm F/2 …
Компания TTartisan пополнила ассортимент объективов моделью TTartisan 10mm F/2, которая предназначена для…
Объектив Canon RF 200-800mm F/6.3-9 IS USM оценен в $1900…
Компания Canon пополнила ассортимент телезум-объективов моделью Canon RF 200-800mm F/6.3-9 IS USM, котора…
Представлен объектив Yongnuo 85mm F/1.8 DF II…
Компания Yongnuo пополнила ассортимент автофокусных объективов моделью Yongnuo 85mm F/1.8 DF II, которая …
Nikon Z6 Mark III сможет записывать видео в 6K 30к/с…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Nikon Z6 Mark III, котора…
Представлен объектив Voigtlander Nokton 40mm F/1.2…
Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Voigtlander Nokton 40mm F/1.2 Asph…

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor