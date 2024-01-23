Фотокамера Canon EOS R1 получит 30-Мп матрицу

В сети появились новые подробности о топовой беззеркальной камере Canon EOS R1, которая еще не была представлена официально. Самое главное, новинка не получит столь ожидаемый фанатами бренда глобальный затвор и не будет записывать видео в разрешении 8K.

Canon EOS R1 приписывают наличие очень быстрой системы автофокусировки, автоэкспонирования посредством искусственного интеллекта, прогнозирования траектории движения объектов, 30-Мп полнокадрового датчика с двойным усилением для более широкого динамического диапазона, чем у Canon EOS R3 и EOS R5, электронного затвора (механического не будет совсем), возможности съемки в CRAW 1:3 в сравнении со сжатием без потерь), серийной съемки до 120 к/с, возможности предварительной записи фото за секунду до спуска затвора, записи видео в Cinema RAW Light (12 бит) в разрешении 6.7K при 60 к/с и 4.2K при 120 к/с (в кропнутом режиме режиме), записи C-Log2 и C-Log3, а также в разрешениях DCI/UHD, слота для карты памяти CFexpress Type C, очень большого OLED-экрана и сконструированного с нуля корпуса.