Фотокамера Canon EOS R5 С получила 45-Мп сенсор

Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых фотокамер моделью EOS R5 C, которая первой из семейства Cinema EOS получила возможность записывать видео в 8K RAW при 30 к/с. При подключении внешнего источника питания можно будет снимать при 60 к/с.

Новинка также характеризуется 45-Мп датчиком изображения, чипом DIGIC X, серийной съемкой до 20 к/с, светочувствительностью ISO до 51 200, съемкой в формате HEIF с 10-битной глубиной цвета и HDR, автофокусировкой Dual Pixel CMOS AF, возможностью снимать видео в 8K на протяжении нескольких часов, съемкой в 4K до 120 к/с, внутренней записью в Cinema RAW Light с глубиной цвета 12 бит, поддержкой Canon XF-AVC 10 бит со скоростью 810 Мбит/с, слотами для карт памяти CFexpress 2.0 Type B и UHS-II SD, стереофоническим микрофоном Canon DM-E1D, вспышкой Canon Speedlight 470EX-AI, микрофонным XLR-адаптером TASCAM CA-XLR2d, электронной стабилизацией, отдельными интерфейсами для фото- и видео (EOS R и Cinema EOS), 0,5-дюймовым ЭВИ-OLED с разрешением 5,76 млн точек, поворотным 3,2-дюймовым экраном и массой 680 граммов. Камера появится в продаже в марте по цене 4500 долларов.