Фотокамера Canon EOS R7 готова к выходу

Сетевые сточники сообщают о том, что беззеркальная камера APS-C формата Canon EOS R7 будет официально представлена уже в следующем месяце. По предварительным данным, аппарат получит датчик изображения CMOS разрешением 32.5 Мп, новый процессор DIGIC X, функцию записи видео в разрешении UHD 4K при 60к/с и Full HD при 120к/с в 10-бит на карты памяти SD или CFexpress, а также 5-осевую матричную стабилизации изображения. По словам источников, параметры камеры могут поменяться, поскольку в данный момент японский производитель тестирует несколько прототипов. Один из них якобы оснащается сенсором разрешением 45 Мп. Ориентировочная цена Canon EOS R7 пока не раскрывается.